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21.11.2020 - 12:34 | | DHA

Kız kardeşini öldüren şüpheli, 4 yıl sonra yakalandı

Gaziantep'te 4 yıl önce 13 yaşındaki kız kardeşi M.Y.'yi tabanca ile vurarak öldüren Battal Y. (42), jandarma tarafından saklandığı kulübede yakalandı. Battal Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız kardeşini öldüren şüpheli, 4 yıl sonra yakalandı

Yayıktaş Mahallesi'nde 4 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olayda Battal Y., bilinmeyen nedenle kız kardeşi M.Y.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Kardeşini öldürüp intihar ettiği izlenimi vermeye çalışan Battal Y., olayın ardından kaçtı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucu Battal Y.'nin Yayıktaş Mahallesi'nde çiftlik kulübesinde gizlendiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla Battal Y.'yi saklandığı kulübede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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