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10.03.2020 - 15:51 | | İHA

Kız kavgasında kan aktı!

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, iki genç arasında kız yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada, av tüfeği ile vurulan bir kişi yaralandı.

Kız kavgasında kan aktı!

Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde Köyceğiz Mesire alanı arkasında B.Y. ile M.S. arasında ortak kız arkadaşları yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.Y. yanında getirdiği av tüfeği ile M.S’ye ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunlarla kasığından ağır yaralanan M.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.S. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

Olaydan sonra kaçan B.Y. ruhsatsız av tüfeği ile birlikte Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro ekiplerince yakalandı. ‘Silahla Kasten Yaralama’ suçundan hakkında işlem başlatılan şüpheli B.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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