Kızgın bıçakla eşinin vücudunu dağlayan cani koca yakalandı!

Sancaktepe, Sarıgazi’de önceki gün yaşanan olayda, 5 yıllık evli 2 çocuk annesi Eda A., akşam saatlerinde kocasıyla tartışma yaşadı. Kıskançlık sebebiyle yaşandığı öğrenilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, önce eşini çocuklarıyla birlikte bir odaya kapatan Mert A. daha sonra ocakta kızdırdığı bıçakla karısının sırtını, bacaklarını ve kollarını dağladı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Eda A. nın vücudundaki dağlanma görüntülerini çekip sosyal medya da yayınlayan bir arkadaşının paylaşımıyla polis harekete geçti.

Dehşet olayın, görüntü incelenmesi sonrasında Sancaktepe Sarıgazi’de yaşandığını ancak emniyete yada savcılığa işkenceyle ilgili herhangi bir başvuru yapılmadığını tespit eden ekipler, adresine ulaşıp evine gittikleri Esra A.nın ifadesini aldı. Resen başlatılan soruşturmada ilk ifadesinde eşinden korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilen Eda A.nın ,daha sonra polislerin koruma tedbiri garantisi sonrasında kocasından şikayetçi oldu.

İfade sonrasında şüpheliyi yakalamak için harekete geçen İstanbul polisi ise, Mert A.’nın Kahramanmaraş Afşin’de bir köyde olduğunu belirledi. Bunun üzerine yapılan yazışmalar sonucu şüpheli saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı.

Kasten yaralamadan alkollü araç kullanmaya, polise mukavemetten yine polise saldırıya ve uyuşturucu kullanıp satmaya kadar 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen ve Kahramanmaraş Emniyetinde tutulan Mert A.nın SEGBİS (Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadesinin alınacağı öğrenildi.