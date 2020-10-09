Kızgın bıçakla işkence yaptı

Mert A., eşi E.A.’ya iki çocuğunun önünde ısıtılmış bıçak ile defalarca işkence yaptı. Mert A., ardından eşi E.A.’dan babasının evine gitmesini istedi. E.A.’nın şikayeti üzerine polis ekipleri işkence yaptığı ileri sürülen kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Vücudunda yanık izleri bulunan E.A. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaçtığı Kahramanmaraş’ta gözaltına alınan Mert A. işkence iddialarını reddetti. Mert A., “Kasten yaralama” ve “Eşe karşı eziyet” suçlarından mahkemece tutuklandı.