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09.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Kızgın bıçakla işkence yaptı

İstanbul Sancaktepe’de geçen hafta 2 çocuk annesi E.A. (23) ile eşi Mert A. (28) arasında tartışma çıktı.

Kızgın bıçakla işkence yaptı
FERİT ZENGİN İstanbul

Mert A., eşi E.A.’ya iki çocuğunun önünde ısıtılmış bıçak ile defalarca işkence yaptı. Mert A., ardından eşi E.A.’dan babasının evine gitmesini istedi. E.A.’nın şikayeti üzerine polis ekipleri işkence yaptığı ileri sürülen kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Vücudunda yanık izleri bulunan E.A. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaçtığı Kahramanmaraş’ta gözaltına alınan Mert A. işkence iddialarını reddetti. Mert A., “Kasten yaralama” ve “Eşe karşı eziyet” suçlarından mahkemece tutuklandı.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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