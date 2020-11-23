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23.11.2020 - 15:19 | | DHA

Kızı korkunca çıldırdı! Sürücünün üzerine yürüdü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası, kızının korktuğunu belirten sürücü sinir krizi geçirip, diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kızı korkunca çıldırdı! Sürücünün üzerine yürüdü
Kızı korkunca çıldırdı! Sürücünün üzerine yürüdü
Kızı korkunca çıldırdı! Sürücünün üzerine yürüdü
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Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Erikli Sokak'ta bugün saat 14.30 sıralarında plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası aracından inen sürücülerden biri, "Nere bakıyorsun sen, çocuk korktu" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Araçtaki kız çocuğu ise babasına seslenerek sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin de müdahalesiyle sinir krizi geçiren baba, güçlükle sakinleştirildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Bodrum’da başıboş at trafiği birbirine kattıTurizmin gözbebeği Bodrum’da sokak ortasında başıboş bir şekilde yürüyen at trafiği bir birine kattı. Atı yolun ortasında yürürken gören sürücüler, vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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