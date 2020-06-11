MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kızı mahkemeye başvurdu! ‘O katilin soyadını taşımam!’
ABONE OL
11.06.2020 - 09:15 |

Kızı mahkemeye başvurdu! ‘O katilin soyadını taşımam!’

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Karpuz yemeğe gidiyorum" diyerek, boşanma aşamasında olduğu eşi Tülin Duran'ın yaşadığı evi basıp 5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın kızı Tuğçe, "O katilin soyadını taşıyamam" diyerek mahkemeye başvurdu.

Kızı mahkemeye başvurdu! ‘O katilin soyadını taşımam!’

 20 Temmuz 2018'de eşi ve kayınbiraderlerinin yaşadığı eve iki pompalı tüfekle dalan Mustafa Duran, bahçede yemek yiyen kayınbiraderleri Birol Karakılıç ve Bekir Cihan Karakılıç (51), eşi Emine Özlem Karakılıç ve komşular Filiz Kahya (39) ve Mehmet Kahya'yı (42) öldürmüştü.

Tülin Duran ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralanmıştı.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Babasının tüfeğinden çıkan kurşunlarla iç organları parçalanan genç kız, 5 gün ölümle pençeleşti. Mucize eseri hayata tutunan genç kıza 7 kez ameliyat yapıldı.

Vücudunun her yeri acı olayın hatıraları olan dikişlerle kaplı olan Tuğçe, "O katille aynı soy ismi taşıyamam" diyerek mahkemeye başvurdu. Soy ismini değiştirten Tuğçe Karakılıç, "Onunla ilgili bir şey duymak dahi istemiyorum" dedi.

Son savunmasında "Ben aileme kötülük yapamam, beraat istiyorum" diyen Mustafa Duran ise, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 64 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (Yeniasır)

Kızı mahkemeye başvurdu ‘O katilin soyadını taşımam’

Yurt dışı tarifeli uçuşlar, bazı ülkelerle karşılıklı olarak yeniden başladıSon Dakika - İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce koronavirüs nedeniyle durdurulan yurt dışı tarifeli uçuşlar yeniden başladı. Uçuşlar ilk etapta Almanya, Hollanda, İngiltere'ye gerçekleştiriliyor. Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da dış hat tarifeli uçuşlar, yeniden başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Erzurum’da gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar!

Son dakika... Erzurum’da gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar!

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Son dakika: Veznedarın istifası 2 milyonluk zimmeti ortaya çıkardı

Son dakika: Veznedarın istifası 2 milyonluk zimmeti ortaya çıkardı

Sıradaki Haber