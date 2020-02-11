11.02.2020 - 22:30 |
Kızıl Elmas filmi konusu nedir? Kızıl Elmas filminde kimler oynuyor? İşte oyuncu kadrosu
Kızıl Elmas filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Mark Paul Gosselar ve Bruce Wills gibi iki usta oyuncunun yer aldığı Kızıl Elmas filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki heyecan fırtınasına sahne olacak Kızıl Elmas filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Kızıl Elmas filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Max Adams'ın yer aldığı Kızıl Elmas filminin başrollerinde Mark Paul Gosselar ve Bruce Wills yer alıyor. Aksiyon ve gerilim türünde çekilen film Kanada'da çekildi. İşte Kızıl Elmas filmi konusu ve başrol oyuncuları...
KIZIL ELMAS FİLMİ KONUSU
Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack’in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisinde sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)’nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir....