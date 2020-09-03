Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan insani yardımları büyütmek için 'Kırmızı Finans' önerisi

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, global finans dünyasının yakından takip ettiği İngiltere merkezli Financial Times gazetesi için bir mektup kaleme aldı. Kınık, yayınlanan mektubunda insani yardım kuruluşlarının finans sektörü tarafından da desteklenmesi ve bu konuda yeni modeller oluşturulması gerektiğini söyledi.

FİNANS DÜNYASINA ÇAĞRI

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı Kınık, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Salgının yol açtığı benzeri görülmemiş ekonomik şok, onlarca yıldır küresel yoksulluğun azaltılması için yapılmış tüm çalışmaları silebilir. İnsani yardım kuruluşları için finans sektörüyle de birlikte çalışarak teşvikleri genişletmemiz gerekiyor. 192 ülkede, dünya çapında insani krizlere kesintisiz bir şekilde ilk yanıt veren Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri, krizin üstesinden gelmek için finans sektörüyle güçlerini birleştirebilir. Finans piyasası oyuncularını, uluslararası projelerin finansmanında bizimle iş birliği yapmaya, yoksulluk, göç ve doğal afet sorunlarına çözüm bulmaya çağırıyoruz."

"KIRMIZI FİNANS" ÖNERİSİ

Bu stratejiyi eyleme geçirebilecek küresel, yenilikçi finansal teknolojiler ekiplerine de sahip olduklarını belirten Kınık, "Finans sektörünün bizlere vereceği katkılarla kırmızı tahvil/sukuk, kırmızı yatırım fonları gibi konular üzerinde çalışmamız gerekiyor. ‘Kırmızı Finans’ olarak adlandırmayı önerdiğimiz yaklaşımla, uluslararası düzeyde kabul edilen yöntemlerle karma ve yenilikçi finansman modellerini geliştirmeliyiz" dedi.