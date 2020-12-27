Kızılay Kan Merkezi çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2021 Türk Kızılayı Kan Merkezleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Not: Koronavirüs pandemisi dolayısıyla mesai saatlerinde değişiklikler olabilir.

İlgili şubenin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz.



Türk Kızılayı Kan Merkezleri'nin açık olduğu saatleri sizler için derledik. Türk Kızılayı Kan Merkezleri'nde işi olan vatandaşlar hafta sonu da merkezlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, cumartesi pazar Türk Kızılayı Kan Merkezleri çalışıyor mu?

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Türk Kızılayı Kan Merkezleri her şubede açılış ve kapanış saatleri farklılık göstermektedir. Tüm şubelerin açılış ve kapanış saatlerine, adreslerine ve telefon numaralarına https://www.kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiNoktalari/ adresinden öğrenebilirsiniz.

Belli başlı Türk Kızılayı Kan Merkezleri açılış/kapanış saatleri, adresleri ve telefon numaraları:

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİAdres : Cevizli Mevkii E-5 Yan Yol No: 43 Kartal/İSTANBUL

Tel: 444 9 526 Faks: (0216) 458 05 08

Çalışma Saatleri : H. İçi: 08.00-12.00 /13.00-17.00 (Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Kapalıdır.)

ANTALYA KBMAdres : ETİLER MAH.EVLİYA ÇELEBİ CAD.861 SOK NO:6 MURATPAŞA/ANT.

Tel: (0242) 310 55 55 Faks: (0242) 310 55 65

Çalışma Saatleri : H. İçi 09.00-12.00/13.00-18.00 Cumartesi-Pazar Kapalıdır

Ankara Kan Alma BirimiAdres : Mamak Caddesi No:10 Dikimevi/ANKARA

Tel: (0312) 362 97 00 Faks: (0312) 363 85 75

Çalışma Saatleri : H. İçi 09.00-23.30 H. Sonu: 11.00-20.00

İZMİR KBMAdres : Manavkuyu Mah. 252 Sok. No:41 Bayraklı/İZMİR

Tel: 0232 347 6 347 - 347 3 377 Faks: 0232 348 05 45

Çalışma Saatleri : H. İçi 08:00-24:00, H. Sonu 12.00-22.00 (Aferez kan bağışı noktası)

ADANA KBMAdres : Kurtuluş Mh. 16 sk. No: 11 Seyhan /ADANA

Tel: (0322) 454 26 08 Faks: (0322) 454 40 63

Çalışma Saatleri : Hafta İçi 09:00-18:00 Cumartesi: 09:00-18:00 (Pazar kapalıdır)