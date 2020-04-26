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26.04.2020 - 13:26 | | DHA

Kızılay'dan Diyarbakır'da 2 bin aileye iftar yemeği

Türk Kızılayı'nca ramazan ayı dolayısıyla Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye iftar yemeği dağıtımına başlandı.

Kızılay'dan Diyarbakır'da 2 bin aileye iftar yemeği

Merkez Sur ilçesinde, Kızılay'a ait 400 yılık tarihi konakta, ramazan dolayısıyla her gün 2 bin aile için kazanlarda yemek pişiriliyor. Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yemekler, iftar öncesi ailelere ulaştırılıyor.

Türk Kızılayı Sur Şubesi Başkanı Recep İdikut, ramazan ayından önce de ihtiyaç sahibi ve kimsesizler için sıcak yemek hazırladıklarını belirterek, "Sulu, katı ve tatlıdan oluşan yemeklerimizi her gün öğle saatlerinden itibaren sefer taslarına doldurarak bunları kapı kapı dolaşarak dağıtıyoruz. Aşevimizde, ramazan ayı nedeniyle 3 çeşit yemek hazırlıyoruz. Sefer taslarına koyup gönüllülerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz olarak mahalle mahalle tespit ettiğimiz ailelerimize teslim ediyoruz. Sokağa çıkma yasağı döneminde de her gün 3 bin civarında ekmek dağıttık. Vatandaşlarımıza evde kalmaları ve ne ihtiyaçları varsa bize bildirmeleri konusunda telkinde de bulunuyoruz. Telefon numaralarımızı verip aramalarını istiyoruz" dedi.

Kızılaydan Diyarbakırda 2 bin aileye iftar yemeği

Kaya kartalı ailesine kameralı takipTarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur’da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı. Kaya kartalı ailesinin yuvayı tek edene kadar kayıt altına alınan görüntüleri belgeselleri aratmadı.
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