MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
ABONE OL
28.11.2020 - 10:38 | | DHA

Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu

Sivas'ın Hafik ilçesinden geçen, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı besleyen Özdere, tamamen kurudu.

Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından başlayıp, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı besleyen Sivas'ın Hafik ilçesindeki Özdere, tamamen kurudu. Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca Kızılırmak'a bağlanan bazı akarsularında yetersiz olduğu gözlendi. Özdere'nin ilk defa kuruduğunu belirten Nazim Aslan, "Yazın burası tamamen suydu. Ama şu anda hiçbir şey yok" dedi.

 

    Sinema sektörünü bıraktı! Annesiyle bu işe girdi...İstanbul'da, sinema ve film setlerinde yönetmen yardımcılığı yapan Derya Tunçay (28), manavda görüp tattığı ejder meyvesini üretmek için memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde annesiyle birlikte 1,5 dönümlük sera kurdu. 7 ay önce, 7 bin fidan dikerek üretime başlayan Tunçay yaptığı işi çok sevdiğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu

    Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu

    İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

    İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

    Korona partisine şok baskın!

    Korona partisine şok baskın!

    Depremin kalıntıları Konak'ta kaldı

    Depremin kalıntıları Konak'ta kaldı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet