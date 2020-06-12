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12.06.2020 - 14:31 | | AA

Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'da toprağa verildi

Sivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'da toprağa verildi

Patates ekimi için gittikleri Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta cansız bedenleri çıkarılan kardeşler Mahmut (12) ve Kadir Yağmur (10) ile Mehmet Zurnacı'nın (8) cenazeleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirildi.

 Mahmut ve Kadir Yağmur'un cenazeleri ilçe merkezindeki Kırmızıpınar Mahallesi Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç tarafından kıldırılan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında çocukların yakınları gözyaşı döktü.

 Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı cenazeye, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Akif Demir ile çocukların yakınları katıldı.

 Kırmızıpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirerek ailenin ekonomik olarak zor durumda olduğunu, çocukların da okul harçlıklarını çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

 Mehmet Zurnacı'nın cenazesi ise ilçe kırsalındaki Yaylak Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Patates ekimi için Sivas'a giden mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olan Mahmut Yağmur, Kadir Yağmur ve Mehmet Zurnacı dün serinlemek için Kızılırmak'ın Kızılkavraz köyünden geçen bölümünde suya girdikten bir süre sonra kaybolmuş, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu 3 çocuğun cesedine ulaşılmıştı.

Kızılırmakta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfada toprağa verildi

 

Son Dakika: Maçka Parkı'ndaki dehşet anlarını anlattılarŞişli Maçka Parkı'nda yaşanan olaya ilişkin ifadeler ortaya çıktı. Laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada Süleyman Dönmezler'in boğazını kesen sabıkalı Emrah D.'nin "Elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Sonra da otobüse binerek annemin evine gittim" dediği öğrenildi. Olaya şahit olan Dönmezler'in arkadaşı Meltem Ş. ise, "Arkamızdan gelen kişi, Süleyman'ın boğazına kırık şişeyi sapladı. Tekrar saplamak istediğinde Süleyman karşı koydu ve boğuşmaya başladılar" dedi.
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