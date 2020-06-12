Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'da toprağa verildi

Patates ekimi için gittikleri Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta cansız bedenleri çıkarılan kardeşler Mahmut (12) ve Kadir Yağmur (10) ile Mehmet Zurnacı'nın (8) cenazeleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirildi.

Mahmut ve Kadir Yağmur'un cenazeleri ilçe merkezindeki Kırmızıpınar Mahallesi Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç tarafından kıldırılan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında çocukların yakınları gözyaşı döktü.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı cenazeye, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Akif Demir ile çocukların yakınları katıldı.

Kırmızıpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirerek ailenin ekonomik olarak zor durumda olduğunu, çocukların da okul harçlıklarını çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Mehmet Zurnacı'nın cenazesi ise ilçe kırsalındaki Yaylak Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Patates ekimi için Sivas'a giden mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olan Mahmut Yağmur, Kadir Yağmur ve Mehmet Zurnacı dün serinlemek için Kızılırmak'ın Kızılkavraz köyünden geçen bölümünde suya girdikten bir süre sonra kaybolmuş, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu 3 çocuğun cesedine ulaşılmıştı.



