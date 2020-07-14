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14.07.2020 - 13:38 | | İHA

Kızılırmak'taki hayvan leşi tepki çekti!

Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri’nde büyükbaş hayvana ait leş vatandaşların tepsini çekiyor.

Kızılırmak'taki hayvan leşi tepki çekti!

Osmancık ilçesinde son iki gündür ırmaktan hoş olmayan kokular gelmeye başladı. Vatandaşlar kokunun ırmak içinde bulunan büyükbaş hayvan leşinden geldiğini gördü.

Osmancık’a gezmek amacıyla geldiğini belirten bir vatandaş “Irmakta Koyun Baba Köprüsü ile Yeni köprü arasında suyun içinde büyük bir hayvana ait bir leş var, etrafa kötü koku yayıyor. Aynı zamanda da görüntü kirliğine neden oluyor. Biz gezme amacıyla ilçeye geldik, bu kokuya ve görüntüye dayanamadık. İlçe halkı nasıl dayanıyor” diyerek neden öldüğü ve kimin tarafından atıldığı bilinmeyen hayvan leşinin ırmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Uyurken bahçesine otomobil uçtu!Bursa’da bir vatandaş, sabah sulamaya gittiği bahçesine uçan otomobili görünce şaşkına döndü. Komşularının yardımıyla aracın sahibini bulan bahçe sahibi Adil Bilgin, "İnanamadım, rüyadayım sandım" dedi.
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