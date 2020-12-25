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25.12.2020 - 12:36 |

Kızılırmak'taki poşet, 'bebek' alarmı! Ekipler alarma geçirdi...

Sivas’ta, Kızılırmak ortasındaki poşetin içinde bebek olabileceği ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. AFAD ekiplerince kontrol edilen poşetten yastık ve yün çıktı.

Kızılırmak'taki poşet, 'bebek' alarmı! Ekipler alarma geçirdi...

Kızılırmak'ın Eğriköprü Mahallesi bölümündeki köprüden saat 11.00 sıralarında geçenler, su yüzeyinde kundaklanmış gibi duran poşeti görünce içinde bebek olabileceğini düşünerek, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Nehrin orta kısmında yer alan poşetin kontrol edilmesi için AFAD ekiplerinden de yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, suya girerek, poşeti aldı. Kıyıya getirilerek, kontrol edilen poşetin içinden yastık ve yün çıktı.

 

İstanbul'da bıçaklı soygun dehşetiİstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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