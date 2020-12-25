25.12.2020 - 12:36 |
Kızılırmak'taki poşet, 'bebek' alarmı! Ekipler alarma geçirdi...
Sivas’ta, Kızılırmak ortasındaki poşetin içinde bebek olabileceği ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. AFAD ekiplerince kontrol edilen poşetten yastık ve yün çıktı.
Kızılırmak'ın Eğriköprü Mahallesi bölümündeki köprüden saat 11.00 sıralarında geçenler, su yüzeyinde kundaklanmış gibi duran poşeti görünce içinde bebek olabileceğini düşünerek, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Nehrin orta kısmında yer alan poşetin kontrol edilmesi için AFAD ekiplerinden de yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, suya girerek, poşeti aldı. Kıyıya getirilerek, kontrol edilen poşetin içinden yastık ve yün çıktı.
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