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21.02.2021 - 09:14 | | DHA

Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi. Gümrük mühürlü TIR'dan başka bir TIR'a yüklenmek üzereyken yapılan baskında kaçak içkilere el konulurken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi!

Mardin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kızıltepe'de, kaçak içkilerin gümrük mühürlü bir TIR'dan, mührü bozmadan başka bir TIR'a nakledilerek piyasaya sürüleceği ihbarını aldı.

Bu kapsamda hareket geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

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IRAK'A GİDECEKTİ

Mersin gümrüğünde içkilerin yüklemesi yapılan TIR'ın Irak'a gitmek için yola çıktığı, Kızıltepe ilçesinde başka bir TIR'a yükleme yapılmak istenerek Türkiye genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi. TIR'a ele konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

 

 

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