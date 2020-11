‘Kızım artık rahat uyuyacak’

Kadıköy’de 20 yıl önce öldürülen ve zaman aşımına iki ay kala cinayet şüphelisi olarak babası ve üvey annesi tutuklanan Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Turgay, “Kızım şimdi daha rahat uyuyacak” dedi.

İstanbul Kadıköy’de, 2001 yılında altıncı sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş, evinde vahşi bir şekilde öldürülmüş halde bulunmuştu. O dönem yapılan incelemelerde kesin bir delile ulaşamayan ekipler, katili tespit edememişti. 20 yılın ardından suç aleti bıçağı, yurt dışından özel olarak getirilerek ilk defa kullanılan bir kit ile inceleyen ekipler, bıçağın keskin tarafında yeni deri parçacıklarına rastlamıştı. Deri parçacıkları üzerinde DNA testi yapan ekipler, parçacıkların Hande’nin babası Nezih Çinkitaş’a ait olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen polis, Çinkitaş çiftini gözaltına aldı. Çinkitaş çifti, önceki gün çıkarıldıkları mahkemece “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklandı.

‘Peşini bırakmayacağım’

O dönem kızının katillerinin bulunması için televizyon programlarına da katılan anne Handan Turgay, katillerin eski eşi Nezih Çinkitaş ile onun yeni eşi Şehnaz Çinkitaş olduğunu söylemişti. Anne Turgay, Hande’nin babası ve üvey annesinin tutuklanmasının ardından Milliyet’e şunları söyledi:

“Kızımın katillerinin yakalandığını ilk duyduğumda hiçbir şey hissedemedim. Sadece çığlık attım. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Ne sevinebildim, ne de başka bir duyguya girebildim. Yerde miyim, gökte miyim, bilemedim. Son nefesime kadar bu işin peşini bırakmayacaktım. Bir anne evladına yapılanların peşini bırakabilir mi? Bırakamaz.

‘Zamanaşımı korkuttu’

Kızım her şeyi görüyor. Kızım şimdi daha rahat. Kendisine bunu yapanları sadece Hande biliyordu. Şu an tutuklandılar. Kimin yaptığını tam bilemiyorum. Ne zaman hüküm giyerler, ondan sonra duygularım daha farklı olacak. Kızımın dosyasının zaman aşımına uğramasına iki ay kala bu gelişmenin yaşanması beni ayrı mutlu etti. Kara kara düşünüyordum. Zaman aşımı yaklaştıkça o kadar çok ümitlerimi yitirmeye başlamıştım ki, anlatamam. Ama ümidimi tekrar kazandım. Adalet beni de gördü, beni de mutlu etmeye çalıştı. Ben bu yola tek girdim. Ama arkama bir baktım ki, on binlerce Hande’nin sevenleri vardı. Onlar beni hiç yalnız bırakmadı. Bana bu gücü, kuvveti onlar sağladı.”