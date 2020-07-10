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10.07.2020 - 10:51 | | DHA

Kızına kiraz götüren adam 35 gündür kayıp!

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Süleyman Bozkurt (72), Tarsus’taki kızına kiraz götürdükten sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları, 35 gündür kayıp olarak aranan Bozkurt'un akıbetinden endişe ettiklerini söyledi.

Kızına kiraz götüren adam 35 gündür kayıp!

Çamlıyayla ilçesinde oturan Süleyman Bozkurt, 6 Haziran günü, iki kasa kirazı Tarsus'ta oturan kızına götürdü. Bozkurt'tan günden sonra bir daha da haber alınamadı. İlk eşinden 3, ikinci eşinden ise bir olmak üzere 4 çocuğu olan Süleyman Bozkurt'un Tarsus'a gittiği gün üzerinde yüklü miktarda para olduğunu öne süren yakınları, öldürülmüş olmasından korktuklarını dile getirdi.

Bozkurt'un ağabeyi Mehmet Bozkurt, "6 Haziran günü kardeşim kayboldu. Kızı kiraz istemiş ikinci ailesinden olan kızı, o gidişte dağıtmış, vermiş ondan sonra haber yok. Ya öldürdüler ya rehin aldılar. Herhangi bir hastalığı yok, daha evvel hiç kaybolmadı, bu adam sapasağlam adam. Bir daha dönüş yapmadı. Karakola bildirdi kardeşim Ahmet Bozkurt. Bir ay oldu, haber alamadık. Daha sonra haberimiz oldu. İkinci eşi tarafından kardeşim dövülmüş” dedi.

40 yıllık arkadaşı Mustafa Kartal ise, "Emniyetimize, polisimize güveniyor bulacaklarına da inanıyoruz” diye konuştu.

Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı'na kardeşi için kayıp başvurusunda bulunan Mehmet Bozkurt, yetkililerden yardım istedi.

Jandarma ve polis, Bozkurt'un bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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