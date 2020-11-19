Acılı baba kzının acısına daha fazla dayanamadı!

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever’in özel haberine göre, İstanbul Fatih’te iddiaya göre, 32 yaşındaki Pınar Umay Baykan, 7 yıllık eşi Erhan Baykan’a ‘telefonla çok oynuyorsun. Bizimle ilgilen” dediği için katledildi. Geçtiğimiz mart ayında cani eş, Erhan Baykan sabah erkenden 20 aylık bebekleri Nehir’i anneannesine bıraktı.

Ardından eve döndü ve Pınar Umay Baykan’ı 6 bıçak darbesiyle katletti. Cinayet bıçağını ve kan bulaşan eşyaları konteynera attı. Hiçbir şey olmamış gibi işe gitti. Eşinin telefonuna da “Uzun zamandır birbirimize sarılmamıştık, iyi oldu“ mesajı gönderdi.

“BABA KIZINI KANLAR İÇİNDE BULMUŞTU”

Cinayet baba Cemal Umay’ın kızı Pınar’ı evin salonunda kanlar içinde yerde bulmasıyla ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erhan Baykan hakkında “Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Eşini Kasten Öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Sanık Erhan Baykan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yerini aldı. Savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ekim ayına erteledi.

“SON DURUŞMADA ADALET İSTEMİŞTİ”

O günkü dava sonunda baba Cemal Umay, “Adalete güveniyoruz. İnşallah adalet yerini bulur. Başka Pınar’ların da ölmesini istemiyorum. Onun için buradayız. Tabii ki bizim için çok büyük bir acı. Adalet yerini bulsun istiyoruz” demişti.

“PINAR’IN DURUŞMASI BUGÜN”

Eşi Nimet Umay ile birlikte gelmişti duruşmaya. Omuz omuza kızlarının katilinin cezalandırılmasını istiyorlardı. Cemal Umay kızının acısından hastalandı. Tedavi aşamasında ise 2 ayda mücadelesini kaybetti. 10 gün önce hayatını kaybeden Cemal Umay’ın ardında hem acılı eş hem de acılı bir anne olan Nimet Umay kaldı. Nimet Umay bugün kızının katilinin yargılanacağı davaya eşi Cemal Umay’sız gelecek.