MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kızının düğünü için barışan eşini, kıskançlık yüzünden öldürmüş!
ABONE OL
21.08.2020 - 10:35 | | DHA

Kızının düğünü için barışan eşini, kıskançlık yüzünden öldürmüş!

Antalya’nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için barışan eşi Dudu Çağın'ı (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve komşusu tarafından yol kenarında otostop çekerken yakalanan Metin Çağın (41) tutuklandı. Çağın, ifadesinde eşini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Kızının düğünü için barışan eşini, kıskançlık yüzünden öldürmüş!

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta 18 Ağustos salı günü, saat 18.00 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; 7 çocuk annesi Dudu Çağın ile Metin Çağın, bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Çağın, geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Metin Çağın ile bir hafta önce, olaydan bir gün önce akşam yapılan kızının düğünü için barıştı. Ancak çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Metin Çağın, tartışma sırasında Dudu Çağın'ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından kaçtı.

KOMŞUSU TANIYIP, YAKALADI

Polisin her yerde aradığı şüpheli koca Metin Çağın, dün sabah, Antalya- Serik Karayolu'nun Cumalı mevkisinde otostop çekerken yakalandı. Metin Çağın ile aynı mahallede yaşayan Dursun Kara, yanındaki 2 arkadaşıyla yol kenarında otostop çeken Metin Çağın'ı gördü. Kara ve arkadaşları yüzünde maske olan bitkin haldeki Metin Çağın'ı yakalayıp, polisi aradı.  Antalya merkeze gitmek üzere otostop çektiği belirlenen Metin Çağın, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

KISKANÇLIKTAN ÖLDÜRMÜŞ

Metin Çağın, dün gece adliyeye sevk edildi. Çağın, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçe mahkemece tutuklandı. Metin Çağın'ın savcılık ve mahkemedeki ifadesinde, eşini kıskançlık yüzünden bilerek ve isteyerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 

Açığa aldıran gözaltı görüntüleri...Kadıköy’de maskesini çenesine takan 20 yaşındaki Rana Batı ile denetim yapan iki polis arasında yaşanan arbede görüntüleri büyük yankı uyandırırken polisler açığa alındı. Rana Batı o anları anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dolmabahçe Sarayı nerede, ne zaman inşa edildi? Dolmabahçe Sarayı özellikleri

Dolmabahçe Sarayı nerede, ne zaman inşa edildi? Dolmabahçe Sarayı özellikleri

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Hakkari'de ahırdaki 50 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Hakkari'de ahırdaki 50 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Sıradaki Haber