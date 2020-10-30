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30.10.2020 - 18:32 | | AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, İzmir'deki deprem sebebiyle Erdoğan'ı telefonla aradı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileğinde bulunan Tatar, şunları kaydetti:

"Anavatanımızın güzel şehri İzmir'de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz, hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye'nin, tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum."

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise "İzmir ve çevresinde meydana gelen depremin en az hasarla atlatılmış olduğunu umut eder, bu doğa felaketinden etkilenen tüm İzmirlilere ve Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

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