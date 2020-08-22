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22.08.2020 - 18:59 | | DHA

KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ile ilgili açıklama yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun

"Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun " diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Türkiye'nin daha zengin bir ülke olması bizi de mutlu eder, sevindirir. Türkiye'nin bu zenginliği tümüyle kendi imkanlarıyla bulması da ayrıca önemlidir" dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiyeye hayırlı uğurlu olsun

KKTC Başbakanı Tatar: Erdoğan inancımızı güçlendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Karadeniz'de doğal gaz bulunmasıyla birlikte Doğu Akdeniz'in daha da önem kazandığını belirterek, "Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere şimdi sırada Doğu Akdeniz, Kuzey Kıbrıs var" dedi.

Yazlı açıklama yapan Tatar, "Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğal gaz rezervini keşfetmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde halkımız arasında büyük bir sevinçle karşılanmıştır" ifadelerini kullandı. KKTC Başbakanı Tatar, şöyle devam etti: 

"Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluk dolu geleceğine olan inancımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz keşfine ilişkin açıklamasıyla daha da güçlenmiştir. Sayın Erdoğan'ın da vurguladığı gibi artık sırada Akdeniz vardır. Mavi Vatan vardır, Doğu Akdeniz'de ki hak ve çıkarlarımız vardır. Bölgemizde bulunacak doğal gaz alanları ile Türkiye'nin daima yanımızda olan desteği ve işbirliği ile Kıbrıs Türk halkının refahına, kalkınmasına, tanınmasına ve geleceğine çok daha büyük bir umutla bakıyoruz. Kısacası, şimdi sırada Doğu Akdeniz var, Kuzey Kıbrıs var. Artık yeter. Mutlaka başaracağız. Bizi mağdur duruma düşürdükleri, mahkum etmeye çalıştıkları mevcut durumdan mutlaka çıkacağız."

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