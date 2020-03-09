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09.03.2020 - 12:15 | | İHA

Son dakika haberi: KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberlere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybederken, zanlı A.Ç. tutuklandı.

Son dakika haberi: KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde saat 24.00 sıralarında 41 yaşındaki A.Ç., henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı Elif Lort'u defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Söz konusu anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedilirken ağır yaralanan Elif Lort, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. 45 yaşındaki Elif Lort, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan zanlı A.Ç.'nin sabah saatlerinde çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi'nde 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kadını böyle kurtardıFransız Alplerinde İngiliz kayakçı, karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kayakçı kadını kurtardı. Kara gömülü kayakçı kadının bulunduğu yerden tesadüfen geçen Will Field, kurtarma anını vücut kamerasına kaydetti.
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