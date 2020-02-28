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28.02.2020 - 16:21 | | DHA

KKTC’de hastanede yangın! 2 kişi öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümü'nde kabloların ısınması nedeniyle yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

KKTC’de hastanede yangın! 2 kişi öldü
Hastanede büyük panik! 2 kişi öldü
Hastanede büyük panik! 2 kişi öldü
Hastanede büyük panik! 2 kişi öldü
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Yangın, yerel saatle sabah 06.30 sıralarında çıktı. Yangın sonrasında hastanede büyük panik yaşandı. Bölümde kalan hastalar, itfaiye ekipleri tarafından hastaneden tahliye edildi. Bazı hastalar ise merdivenlerle binadan indirildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, yangın sonrasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da yangın nedeniyle hastaların tahliye edildiğini, başka bir hastaneye sevk edildiğini söyledi.

300 HASTA BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar da hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangın uzun uğraşların sonunda kontrol altına alındı. Basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, yangının anjiyo bölümünde kabloların ısınmasından dolayı çıktığını belirtti.

Hastanede bulunan 300 hasta, başka hastanelere sevk edildi.

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