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31.03.2020 - 01:09 |

KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

KKTC'den gemiyle akşam saatlerinde Mersin Uluslararası Limanı'na gelen 332 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi. Kafile, daha sonra 16 grup halinde otobüslere bindirilerek trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin eşliğinde Karaman'a getirildi.

İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'nda kendilerine ayrılan odalara alındı 

Bu sırada polis ekipleri koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullandı.

28 Mart'ta KKTC'den Karaman'a 141 kişi getirilip aynı yurda yerleştirilmişti.

 

KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildiKKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
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