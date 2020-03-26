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26.03.2020 - 16:58 | | DHA

KKTC’den getirilen 143 Türk vatandaşı, İskenderun'da karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Türkiye'ye getirilen, aralarında öğrencilerin de olduğu 143 kişi, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinaya alındı.

KKTC’den getirilen 143 Türk vatandaşı, İskenderun'da karantinaya alındı

KKTC’den ülkeye getirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 143 Türk vatandaşı, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolleri yapılan 143 kişi, kara yoluyla güvenlik önlemleri alınarak, 4 otobüsle yola çıkarıldı. Yaklaşık 6,5 saat süren yolculuğun ardından 143 kişi, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki KYK yurduna getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları ayrı odalara yerleştirildi.

 

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