MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret
ABONE OL
23.12.2020 - 00:38 | | DHA

KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'in yarın beraberindeki heyetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı kaydedildi.

KKTC Başbakanı Saner'e Ankara ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.

KKTC Başbakan Saner ve beraberindeki bakanların, TSİ 04.30'da Ercan Havalimanından İstanbul'a gidecek.

Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar yarın sabah İstanbul'dan Ankara'ya geçecek ve öğleden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.

 

Adana'da köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandıAdana'da sokak köpeğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi, bir başka haber için olay yerinde olan AA kameramanı tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet