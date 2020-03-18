MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Klasik müzik eşliğinde kenevir yetiştirmişler
ABONE OL
18.03.2020 - 15:46 |

Klasik müzik eşliğinde kenevir yetiştirmişler

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir villada kenevir bitkisi yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çalışırken, klasik müzik dinlediği belirlendi.

Klasik müzik eşliğinde kenevir yetiştirmişler

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemer'de turizm sezonu öncesi bir villada klasik müzik eşliğinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile villaya düzenlenen operasyonda, F.D., H.P., G.K.'nin yanı sıra, E.S.K. adlı kadın gözaltına alındı.

​Villada yapılan aramada 22 kilo 800 gram skunk, boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 198 kök kenevir, 1 kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 10 mermi, kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulan düzenek ele geçirildi. Şüphelilerin keneviri yetiştirmek için çalışırken, klasik müzik dinlediği belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.

Klasik müzik eşliğinde kenevir yetiştirmişler

Burası İstanbul'un göbeği! Şimdi bomboş...Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Türkiye'de corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber