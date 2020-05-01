Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini anlattı: 30’uncu günde pik seviyeyi yakaladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katıldığı Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) haftalık bilgilendirme toplantısında, Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini anlattı. Türkiye’nin, virüsün en geç girdiği ülkelerden biri olduğunu ve “pik”i erken dönemde yakaladığını söyleyen Koca, “Türkiye ilk ölüm vakasından sonra 30’uncu günde pik seviyesini yakalamıştır. Vaka-ölüm oranı bakımından Avrupa’nın düşük ülkelerinden birisidir. Düşük rakamlara kanarak rehavete kapılmayacaktır” dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Ghebreyesus’un açılış konuşmasıyla başladı. Ülkelerin aldıkları önlemleri yavaş yavaş kaldırmaya başladığına dikkat çeken Ghebreyesus, bu konuda temkinli olunması gerektiğini ve önlemlerin kaldırılması için erken olduğunu ifade etti.

Çözüme odaklanma

Bakan Koca da toplantıda yaptığı sunumda, başta DSÖ olmak üzere tüm küresel paydaşlarla işbirliğini en üst düzeyde devam ettirdiklerini vurguladı. Koca, “Biz her zaman güçlü bir DSÖ’ye olan ihtiyacın altını çizdik. Bu eşi benzeri görülmemiş tehdit karşısında, dayanışma en önemli silahımızdır. Bu süreçte, çatışmaları, karşıt görüşleri bir kenara bırakıp ilk olarak çözüme odaklanmalıyız. Bu zorlu günleri atlattıktan sonra nerede yanlış yaptığımızı hep birlikte değerlendirmeliyiz” dedi.

Türkiye’deki güncel tabloyu da aktaran Koca, tedavide başarılı sonuçlar aldıklarını, ölüm oranının düşük kaldığını ifade etti. Koca şunları kaydetti: “Erken tedavi protokolleri sayesinde hastalığın pnomoniye doğru ilerleme oranını yüzde 60’dan yüzde 12’ye düşürdük. Tedavinin ileri safhalarında entübasyon için acele etmeyerek hastalara yüzüstü pozisyonda hızlı akım oksijen tedavisi vererek olumlu sonuçlar aldık. Entübe edilmeyen hastaların iyileşme oranlarında anlamlı bir yükseklik yakaladık. Buna paralel yoğun bakıma giren hastalarda vefat oranı da progresif bir şekilde yüzde 58’den yüzde 10’a düşüş göstermiştir. Filyasyon çalışmalarıyla ortalama 44 saatlik bir sürede temaslıların yüzde 99’una, yani yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıldı.”

Sağlık bilişim teknolojilerinin önemine de dikkat çeken Koca, “Alınan tedbirlerle Türkiye ilk ölüm vakasından sonra 30’uncu günde pik seviyesini yakalamıştır. Ülkemiz virüsün en geç girdiği ülkelerden birisi olmuş, piki erken dönemde yakalamıştır. Vaka-ölüm oranı bakımından da Avrupa’nın düşük ülkelerinden birisi olmuştur. Ülkemiz, tedbirleri bir süre daha devam ettirme niyetindedir. Düşük rakamlara kanarak rehavete kapılmayacaktır” diye konuştu.

CAN KAYBI 3.174

VAKA 120 BİN 204

Türkiye’de dün koronavirüsten 93 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 615 kişiye tanı konuldu. Toplam vaka sayısı 120 bin 204’e, toplam can kaybı da 3 bin 174’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ‘Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nun güncel verilerine göre, dün 42 bin 4 test yapıldı. 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4 bin 846 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 33 bin 617, vaka sayısı 120 bin 204, vefat sayısı 3 bin 174 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 514, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 803, iyileşen hasta sayısı ise 48 bin 886 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verileri değerlendirdi. Koca, “Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım” ifadelerini kullandı.

ABD’den teşekkür

Sağlık Bakanı Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD’ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye’nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık” dedi.