MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koca engerek saman balyaları arasından çıktı!
ABONE OL
04.03.2020 - 17:53 | | DHA

Koca engerek saman balyaları arasından çıktı!

Burdur’da saman balyaları arasında zehirli bir tür olan 'koca engerek' yılanı bulundu. Yılan, samanın getirildiği Şanlıurfa'ya götürülerek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Koca engerek saman balyaları arasından çıktı!

Burdur'un Gölhisar ilçesinde silajlık yem üretim faaliyetinde bulunan bir firmanın Şanlıurfa'dan getirttiği samanlar arasından yılan çıktı. Firma yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar Şefliği ekipleri, yılanı teslim aldı.

Milli Parklar Şefliği uzmanları tarafından yapılan incelemede, yılanın Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşayan ve zehirli bir tür olan 'koca engerek' olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Şanlıurfa'ya götürülerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Yılan, 1 Mart günü Şanlıurfa bozkırlarında doğaya salındı. Koca engerek yılanının koruma altında olan bir tür olduğu belirtildi.

 

 

Genç kız üst geçitten intihara kalkıştı!Isparta’da 17 yaşındaki genç kızın üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulunduğu anlar kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Van'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... Van'da korkutan deprem!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Göçmenlere sert müdahale

Göçmenlere sert müdahale

AB temsilcisinden utanç şovu!

AB temsilcisinden utanç şovu!

Sıradaki Haber