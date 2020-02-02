‘Koca Yusuf’ 32’si Türk 42 kişiyi Çin’den getirdi: 42 yolcuda belirti yok

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin’in Vuhan kentinden 32’si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara’ya geldi. Yolcuların getirilmesi için Vuhan’a giden Koca Yusuf isimli uçak, dün saat 21.00 sıralarında Etimesgut Askeri Havalimanına indi. Uçak, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi. Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne götürüldü.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Vatandaşlarımızın hiçbirisinde bu virüsle alakalı herhangi bir vaka yok. Sadece Vuhan değil, Çin’in genelinde de hiçbir vaka Türk vatandaşları için söz konusu değil” dedi.



Özel arındırma

Uçak ile içinde bulunan malzemeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak.



KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak. Sonrasında da meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı’nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirilecek.