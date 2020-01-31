Koca Yusuf 49 kişi için hazır

Çin hükümeti, Vuhan şehrine giriş ve çıkışlara izin vermezken Türkiye, karantina nedeniyle kentte sıkışıp kalan Türk vatandaşları için harekete geçti. Bu kapsamda, 34’ü Türk olmak üzere 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı ile birlikte 49 kişinin Türkiye’ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri iş birliğinde planlamalar yapıldı. “Koca Yusuf” adlı A400M tipi askeri kargo uçağı, dün büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirmek için Kayseri’den Ankara’daki Etimesgut Askeri Havalimanı’na getirildi. Son kontrolleri yapılan uçağa, virüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri de yüklendi.







Uzmanlarla uçacak



Uçakta mürettebat dışında 6 sağlık personeli yer alacak. Ekipte 2’si enfeksiyon uzmanı profesör, 4’ü enfeksiyon kontrol hemşiresi olacak. Sağlık personeli ve mürettebat tedbir amaçlı olarak özel koruyucu kıyafetlerle tahliye edilenlere eşlik edecek. Vuhan’a 16 saatlik yolculuk sonunda ulaşması öngörülen Koca Yusuf’un kalkış için hazır olduğu, Çin makamlarından son onay alınır alınmaz operasyonun başlayacağı bildirildi.



Planı hazır



Vuhan’dan Türkiye’ye getirilecek 49 kişi, Ankara’da şu anda boş bulunan bir hastanede karantina altına alınacak. Bu hastaneye başka hasta alınmayacak. Tahliye edilenler tedbir amaçlı olarak 14 gün süreyle karantina altında tutulacak. Şu ana kadar hiçbir Türk vatandaşında virüs tespit edilmedi.





TİKA’dan 93 bin maske

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla, askeri kargo uçağına, ülkeden yapılan maske ve benzeri tıbbi malzeme yardımı çağrısı doğrultusunda tıbbi malzeme yüklendi. Yüklenen malzelemer arasında bin biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafet bulunuyor.