18.02.2020 - 07:00 |
‘Koca Yusuf Operasyonu’na özel arma
Çin’in Vuhan şehrinden 42 kişinin Türkiye’ye getirildiği, “Koca Yusuf Operasyonu”nda görev alan 221. Filo ekibi için özel arma tasarlandı.
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Türk Hava Kuvvetleri 221. Filo tarafından kesintisiz uçuş yapılarak tamamlanan tahliye operasyonu armasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 300’den fazla arma tasarlayan Ömer Erkmen hazırladı. Peçte (patch), A400M uçağı resmedilirken, “Vuhan Tahliyesi, Hadi eve gidelim, Direkt uçuş” ifadeleri yer aldı. Erkmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, uçuş anısına yapılan peçin ekibe ulaştığı bilgisini verdi.