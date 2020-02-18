‘Koca Yusuf Operasyonu’na özel arma

Türk Hava Kuvvetleri 221. Filo tarafından kesintisiz uçuş yapılarak tamamlanan tahliye operasyonu armasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 300’den fazla arma tasarlayan Ömer Erkmen hazırladı. Peçte (patch), A400M uçağı resmedilirken, “Vuhan Tahliyesi, Hadi eve gidelim, Direkt uçuş” ifadeleri yer aldı. Erkmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, uçuş anısına yapılan peçin ekibe ulaştığı bilgisini verdi.



