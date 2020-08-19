Kocaeli’de ambalaj fabrikasında yangın

Çayıroova ilçesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması neticesi söndürülen yangın sebebiyle iş yerinde hasar meydana geldi.
İstanbul'da 'nişan atma' dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıEsenyurt'ta başlayan ve Küçükçekmece'de devam eden 5 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği "nişan atma" kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ahmet Elçioğlu'nun saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaş olduğu öğrenildi.