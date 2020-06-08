MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
ABONE OL
08.06.2020 - 14:59 | | AA

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinlemiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası cezası bulunan A.A'nın Gebze'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla A.A'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD'de ikinci George Floyd vakası yaşandı! Bu kez Elektroşok tabancası...ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak' suçuyla gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İki ilde zehir tacirlerine operasyon! 16 kişi yakalandı

Son dakika... İki ilde zehir tacirlerine operasyon! 16 kişi yakalandı

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Yol kenarında cesedi bulunmuştu! Çeşme başında çıplak yıkanırken yakalanıp, tutuklanmış

Yol kenarında cesedi bulunmuştu! Çeşme başında çıplak yıkanırken yakalanıp, tutuklanmış

Sıradaki Haber