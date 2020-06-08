Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası cezası bulunan A.A'nın Gebze'de olduğunu tespit etti.
Ekipler, düzenlenen operasyonla A.A'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ABD'de ikinci George Floyd vakası yaşandı! Bu kez Elektroşok tabancası...ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak' suçuyla gözaltına alındı.