Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası cezası bulunan A.A'nın Gebze'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla A.A'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.