‘Kocaeli’de binaların yarısı riskli’

Kocaeli’de 28 ağır hasarlı bina bulunduğunu belirten Bulut, “Geçen yıl 29 ağır hasarlı binamız vardı. Bu yıl bu sayı 28’e düştü. Bu 28 binanın sadece 2’sinde yaşam yok, geri kalan 26 ağır hasarlı binada insanlarımız yaşıyor. Orta hasarlı 1500 binada insanlar maalesef yaşamaya devam ediyorlar, can güvenliği olmamasına rağmen. Kesinlikle riskli. Kentimizdeki binaların yaklaşık yüzde 50’si, 1999 depreminden önce inşa edilmiş. Bu binaların da riskli olduğunu biliyoruz. Deprem yönetmeliklerine uygun olmayan binalar. Hayati tehlike taşıyorlar. 2 vatandaşımızdan 1’i deprem riski altında. Orta ve ağır hasarlı tescil edilmiş olanların çok daha acil dönüştürülmesi gereken yapılar olduğunu düşünüyorum” dedi.