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17.08.2020 - 07:00 | | ERGÜN AYAZ - DİNÇER AKBİR DHA

‘Kocaeli’de binaların yarısı riskli’

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, kentteki binaların yüzde 50’sinin 17 Ağustos 1999 depreminden önce yapıldığını, deprem yönetmeliğine uygun olmaması nedeniyle riskli yapılar olduğunu söyledi.

‘Kocaeli’de binaların yarısı riskli’

Kocaeli’de 28 ağır hasarlı bina bulunduğunu belirten Bulut, “Geçen yıl 29 ağır hasarlı binamız vardı. Bu yıl bu sayı 28’e düştü. Bu 28 binanın sadece 2’sinde yaşam yok, geri kalan 26 ağır hasarlı binada insanlarımız yaşıyor. Orta hasarlı 1500 binada insanlar maalesef yaşamaya devam ediyorlar, can güvenliği olmamasına rağmen. Kesinlikle riskli. Kentimizdeki binaların yaklaşık yüzde 50’si, 1999 depreminden önce inşa edilmiş. Bu binaların da riskli olduğunu biliyoruz. Deprem yönetmeliklerine uygun olmayan binalar. Hayati tehlike taşıyorlar. 2 vatandaşımızdan 1’i  deprem riski altında. Orta ve ağır hasarlı tescil edilmiş olanların çok daha acil dönüştürülmesi gereken yapılar olduğunu düşünüyorum” dedi.

 

AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptıİstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.
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