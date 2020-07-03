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03.07.2020 - 11:08 | | İHA

Kocaeli’de bir sokak daha karantinaya alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde temaslı corona virüslü vak'aların tespit edildiği bir sokak tedbir amacı ile karantinaya alındı.

Kocaeli’de bir sokak daha karantinaya alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak’ta temaslı corona virüslü vakaların tespit edilmesi üzerine, Körfez İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla sokak karantinaya alındı.

Alınan kararın ardından sokağın giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı. Sokağın girişine “Bu sokak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği karantinaya alınmıştır” yazısı asıldı.

Sokak giriş ve çıkışında nöbet tutan polis ekipleri vatandaşların sokağa giriş ve çıkışlarını önlüyor.

Sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının ise Körfez Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Kocaeli’de bir sokak daha karantinaya alındı

 

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