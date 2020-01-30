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30.01.2020 - 13:19 | | İHA

Kocaeli'de düğmeye basıldı! Çok sayıda kişi yakalandı

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 34 kişi yakalandı.

Kocaeli'de düğmeye basıldı! Çok sayıda kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, aranan suçluların yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Toplamda 275 personelle düzenlenen operasyonlarda belirlenen adreslerde aramalar yapıldı.

Operasyonlarda kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan aranması olan 34 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorguları sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

 

 

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