06.03.2020 - 10:42 | | DHA/AA
Kocaeli'de El Kaide operasyonu: 8 gözaltı!
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide’ye bağlı faaliyet yürüten Huraseddin Tugayları'na (HAD grubu) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide’nin HAD grubunun Karamürsel’de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.