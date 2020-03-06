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06.03.2020 - 10:42 | | DHA/AA

Kocaeli'de El Kaide operasyonu: 8 gözaltı!

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide’ye bağlı faaliyet yürüten Huraseddin Tugayları'na (HAD grubu) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de El Kaide operasyonu: 8 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide’nin HAD grubunun Karamürsel’de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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