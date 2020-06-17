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17.06.2020 - 14:50 | | İHA

Kocaeli’de etkili olan dolu yağışı araçların üzerine halı serdirdi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir anda etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar, koruma amaçlı araçlarının üzerine halı serdi.

Kocaeli’de etkili olan dolu yağışı araçların üzerine halı serdirdi

Kandıra’da öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Fındık tanesi büyüklüğünde yağan doluyu gören vatandaşlar sokağa çıkarak zarar görmemesi amacıyla araçlarının üzerine halı serdi.

Bir süre etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sonrasında hava şartları mevsim normallerine döndü.

Kocaeli’de etkili olan dolu yağışı araçların üzerine halı serdirdi

Son Dakika: Haftanin bölgesindeki terör hedefleri tam isabetli atışlarla yerle bir edildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.
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