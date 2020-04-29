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29.04.2020 - 12:39 | | DHA

Kocaeli’de feci olay! Yaşlı adam kurtarılamadı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, süt üreticisi Cafer Kurt (76) geri manevra yapan süt toplama kamyonetinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli’de feci olay! Yaşlı adam kurtarılamadı

Kaza, dün Kandıra Akçabeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Süt almak için gelen F.K. idaresindeki 41 N 7820 plakalı kamyonet, geri manevra sırasında, süt üreticisi Cafer Kurt’a çarptı.

Ağır yaralanan Kurt, vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoğun bakımda 32 gün kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldimKAYSERİ'de, 'Covid-19' testi pozitif çıkan ve 32 gün sonra yoğun bakımdan normal servise alınan H.K.'nin (61) corona virüs tedavisi sürüyor. H.K., "O kadar mutluyum ki ben mezara gittim, geldim. 'Öldüm, geldim' diyebilirim" dedi.
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