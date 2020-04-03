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03.04.2020 - 10:47 | | DHA

Kocaeli'de istinat duvarından düşen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı TIR, alt yola düştü. Arka tekerlekleri bariyerlere takılıp, asılı kalan TIR'ın şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'de istinat duvarından düşen TIR'ın sürücüsü yaralandı
Arka tekerlekleri bariyere takılan TIR asılı kaldı
Arka tekerlekleri bariyere takılan TIR asılı kaldı
Arka tekerlekleri bariyere takılan TIR asılı kaldı
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Kaza sabah saatlerinde, D- 130 karayolu Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Adil M., yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca yönetimindeki 63 KV 403 plakalı TIR, kontrolden çıktı. TIR, 7 metre yükseklikten alt yola düştü. Arka tekerleri bariyerlere takılıp, asılı kalan TIR'ın şoförü Adil M., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Adil M., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Bağcılar'da feci kaza! Araçtan fırladı, köprüden düştüBağcılar'da bir köprünün üzerinde ilerleyen panelvan araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. İçindekiler ise çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak köprüden aşağıya düşüp yaralandı.
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