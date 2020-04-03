Kocaeli'de istinat duvarından düşen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Kaza sabah saatlerinde, D- 130 karayolu Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Adil M., yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca yönetimindeki 63 KV 403 plakalı TIR, kontrolden çıktı. TIR, 7 metre yükseklikten alt yola düştü. Arka tekerleri bariyerlere takılıp, asılı kalan TIR'ın şoförü Adil M., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Adil M., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Bağcılar'da feci kaza! Araçtan fırladı, köprüden düştüBağcılar'da bir köprünün üzerinde ilerleyen panelvan araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. İçindekiler ise çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak köprüden aşağıya düşüp yaralandı.