Kocaeli'de kimyasal madde yüklü kamyondan sızıntı

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde seyreden Gürcan Ö'nün kullandığı 77 DY 588 plakalı hidrojen peroksit yüklü kamyonun plastik deposunda sızıntı meydana geldi.
Durumu fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tanktaki sızıntı sorununu giderdi.
Etrafa yayılan kimyasal madde ise ekiplerce temizlendi.
Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür ettiBayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.