MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli'de otomobil bariyerlere ve yön tabelası direğine çarptı
ABONE OL
09.07.2020 - 14:10 | | DHA

Kocaeli'de otomobil bariyerlere ve yön tabelası direğine çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelası direğine çarptı. Kazada sürücü Mutlu M., hafif yaralandı.

Kocaeli'de otomobil bariyerlere ve yön tabelası direğine çarptı


Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Körfez Tütünçiftlik Site Durağı mevkisinde meydana geldi. D-100 yolunda giden Mutlu M.'nin kullandığı 06 FF 5299 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelası direğine çarptı. Çevredekiler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkararak, sağlık ekibine haber verdi. Kazanın şokunu yaşayan Mutlu M., yol kenarında sandalyeye oturtuldu. Hafif yaralanan Mutlu M., sağlık kontrolü için ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da iddia uğruna ölüme atlayan gencin kimliği belli olduAntalya’da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayıp, yaşamını yitiren gencin Deniz Şahin (15) olduğu belirlendi. Rus asıllı anne Tatyana Şahin ve gencin 2 kardeşi, Adli Tıp Kurumu morgu önünde uzun süre gözyaşı döktü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çankırı'da hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

AÖF sonuç sorgulama 2020 - AÖF sınav sonuçları öğrenme sayfası erişim linki

AÖF sonuç sorgulama 2020 - AÖF sınav sonuçları öğrenme sayfası erişim linki

Sıradaki Haber