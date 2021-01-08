Kocaeli'de park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar otoparkında park halindeki 41 KL 262 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araç içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Ufuk Kızılırmak'a (25) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve bugün Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.

İş başı yapacağı Gölcük Tersanesi’ne gitmek için 41 KL 262 plakalı otomobilini çalıştırdı. Araçtan çıkmayı başaramayan U.K.'nin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.