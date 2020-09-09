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09.09.2020 - 10:15 | | AA

Kocaeli'de tedbirlere uymayan 124 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 124 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de tedbirlere uymayan 124 kişiye para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, bin 132 iş yeri denetlenerek 20 bin 399 kişi kontrol edildi.

 Denetimlerde, karantina ihlali yapan 20, maske takmayan 92 ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 12 kişiye para cezası verildi.

 Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli yakalandı.

 

Antalya'ya gelen turist sayısı 1.5 milyonu geçtiPandemi nedeniyle mart ayından itibaren duran turizm hareketliliği, 1 Temmuz'dan sonra yeniden hız kazandı. 1 Ocak'tan itibaren Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 1.5 milyonu geçti. İlk sırada 381 bin kişiyle Ruslar, ikinci sırada 323 bin kişiyle Almanlar yer alıyor.
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