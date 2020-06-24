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24.06.2020 - 17:40 | | İHA

Kocaeli'de üst geçitte intihar girişimi! 1 buçuk saat sonra ikna edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üst geçide çıkarak intihara kalkışan vatandaş nedeni ile trafiğe kapatılan D-100 Karayolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. 1 buçuk saat süren çabanın ardından vatandaşın ikna edilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Olay, İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan Necmettin Erbakan Üst Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, borcu olduğunu iddia eden İ.A. isimli bir şahıs, D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir üst geçide çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan ikna çabalarının ardından vatandaş yaklaşık 1 buçuk saat sonra ikna edilerek köprüden indirildi.

Kocaelide üst geçitte intihar girişimi 1 buçuk saat sonra ikna edildi

Yaşanan olay nedeni ile D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı. Tek şeritten trafiğin sağlanmaya çalışıldığı yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Şahsın ikna edilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. İkna edilen şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın 2 bin TL'lik borcu nedeniyle intihar etmek istediği öğrenildi.

 

 

Üst geçitte intihara kalkıştı, para verilince indiKocaeli’nin İzmit ilçesinde üst geçide çıkarak intihara kalkışan vatandaş nedeni ile trafiğe kapatılan D-100 Karayolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. 1 buçuk saat süren çabanın ardından vatandaşın ikna edilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.
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