MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli’nde 14 kişi kumar oynarken basıldı!
ABONE OL
11.01.2021 - 09:51 | | İHA

Kocaeli’nde 14 kişi kumar oynarken basıldı!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kısıtlamanın başladığı saatlerde kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynarken yakalanan 14 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalananlar yeminler ederek polise dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı.

Kocaeli’nde 14 kişi kumar oynarken basıldı!

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamına kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, kahvehane içinde kumar oynayan 14 kişiyi suçüstü yakaladı. Kısıtlama saatinde kahvehanede oyun oynarken yakalan şahıslar, polis kamerasını görünce ise yüzlerini sakladılar.

Yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 14 şahıs, polise ceza yememek için yeminler ederek dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı. İşletme içinde bulunan 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

 

 

TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyorduTuzla’da TEM Otoyolunda seyir halinde olan araca çarpıp kaçmaya başlayan sürücü, çarptığı araç sürücüsüne hakaret ederek tehdit etti. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tutuklanan eski başkan, CHP’li vekil 'Bunlar bizden' deyince rüşvet almamış

Tutuklanan eski başkan, CHP’li vekil 'Bunlar bizden' deyince rüşvet almamış

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Taksim'deki maskesiz turistlere ceza

Taksim'deki maskesiz turistlere ceza

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet