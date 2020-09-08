Kocaeli'nde kahreden olay! Anne- kÄ±z 1 gÃ¼n arayla Ã¶ldÃ¼

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08.09.2020 - 13:07 | | DHA

Kocaeli'nde kahreden olay! Anne- kÄ±z 1 gün arayla öldü

Kocaeliâ€™nin KÃ¶rfez ilÃ§esinde Makbule Ã‡alÄ±k (68), kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1 gÃ¼n sonra da kÄ±zÄ± ÃœmmÃ¼han AvcÄ± (46) hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Kocaeli'nde kahreden olay! Anne- kÄ±z 1 gün arayla öldü

Kutluca kÃ¶yÃ¼ KÄ±yÄ±rlÄ± Mahallesi'nde oturan, 5 Ã§ocuk annesi Makbule Ã‡alÄ±k, Ã¶nceki gÃ¼n evindeyken fenalaÅŸtÄ±. Kalp krizi geÃ§iren Ã‡alÄ±k, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Makbule Ã‡alÄ±k'Ä±n cenazesi, dÃ¼n kÃ¶y mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi. Aile, dÃ¼n cenaze ve taziyelerle ilgilenirken, Makbule Ã‡alÄ±k'Ä±n kÄ±zÄ±, 3 Ã§ocuk annesi ÃœmmÃ¼han AvcÄ± ise rahatsÄ±zlandÄ±.

Haber verilmesiyle gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lmak istenen ÃœmmÃ¼han AvcÄ±, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. ÃœmmÃ¼han AvcÄ±â€™nÄ±n da kalp krizi geÃ§irdiÄŸi tahmin edilirken, otopsi sonucu kesin Ã¶lÃ¼m nedeni belli olacak.

Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eÄŸitim açÄ±klamasÄ±Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, yüz yüze eÄŸitimle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± son dakika açÄ±klamasÄ±nda, 'BirtakÄ±m teknik hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z var, çok kÄ±sa süre içerisinde gereken açÄ±klamalar yapÄ±lacak' dedi.
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