Kocaeli'nde kahreden olay! Anne- kÄ±z 1 gÃ¼n arayla Ã¶ldÃ¼

08.09.2020 - 13:07 | | DHA
Kocaeli'nde kahreden olay! Anne- kÄ±z 1 gün arayla öldü
Kocaeliâ€™nin KÃ¶rfez ilÃ§esinde Makbule Ã‡alÄ±k (68), kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1 gÃ¼n sonra da kÄ±zÄ± ÃœmmÃ¼han AvcÄ± (46) hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Kutluca kÃ¶yÃ¼ KÄ±yÄ±rlÄ± Mahallesi'nde oturan, 5 Ã§ocuk annesi Makbule Ã‡alÄ±k, Ã¶nceki gÃ¼n evindeyken fenalaÅŸtÄ±. Kalp krizi geÃ§iren Ã‡alÄ±k, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Makbule Ã‡alÄ±k'Ä±n cenazesi, dÃ¼n kÃ¶y mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi. Aile, dÃ¼n cenaze ve taziyelerle ilgilenirken, Makbule Ã‡alÄ±k'Ä±n kÄ±zÄ±, 3 Ã§ocuk annesi ÃœmmÃ¼han AvcÄ± ise rahatsÄ±zlandÄ±.
Haber verilmesiyle gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lmak istenen ÃœmmÃ¼han AvcÄ±, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. ÃœmmÃ¼han AvcÄ±â€™nÄ±n da kalp krizi geÃ§irdiÄŸi tahmin edilirken, otopsi sonucu kesin Ã¶lÃ¼m nedeni belli olacak.