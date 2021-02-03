Kocaeli'nde korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Gebze Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipleri yangını söndürme çalışmaları sürüyor.