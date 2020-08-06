MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli’nde lastiği patlayan otomobil çay ocağına daldı!
ABONE OL
06.08.2020 - 16:55 | | İHA

Kocaeli’nde lastiği patlayan otomobil çay ocağına daldı!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde lastiği patladığı iddia edilen otomobil, cadde üzerinde bulunan bir çay ocağı önünde oturan müşterilerin arasına daldı. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli’nde lastiği patlayan otomobil çay ocağına daldı!

Olay, öğlen saatlerinde Gölcük 19 Mayıs Caddesi 66 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru D. idaresindeki 06 FB 2685 otomobil, otoparktan çıktığı sırada lastiği patladı. Patlama sesine irkilen sürücü korkunca araç kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, cadde üzerinde bulunan çay ocağının önünde oturan müşterilerin arasına dalarak bir kişiyi hafif şekilde yaraladı.

Meydana gelen kazada yaralanan B.T. adlı kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Ölümden dönen doktor: Koronavirüs salgını böyle bitmezTürkiye'nin ilk Kovid vakalarından biriydi Dr. Selçuk Köse. Haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, bir kez 6 dakika boyunca kalbi durdu, virüs beynine sıçradı, mide kanaması geçirdi. Ama o, meslektaşlarının yoğun çabalarıyla 35 gün sonra sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Ölümden dönen ve 4 ay boyunca uzak kaldığı hastalarına nihayet kavuşan Dr. Köse, maskesiz dolaşanlara tepkili: Dr. Köse, “Hastane çevresinde bile maske takmayan vatandaşlarımızı görüyorum. Bunlar beni çok üzüyor çünkü sırf bu yüzden ben neredeyse ölüyordum. Uyulacak kurallar belli ve çok basit. Bu kadar zor olmamalı.” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaeli’nde lastiği patlayan otomobil çay ocağına daldı!

Kocaeli’nde lastiği patlayan otomobil çay ocağına daldı!

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

3 renkteki dumanların anlamı ne?

3 renkteki dumanların anlamı ne?

ÖSYM YKS tercih ekranı: 2020 YKS taban puanları, tercih hakkı, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

ÖSYM YKS tercih ekranı: 2020 YKS taban puanları, tercih hakkı, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

Sıradaki Haber