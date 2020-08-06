Kocaeli’nde lastiği patlayan otomobil çay ocağına daldı!

Olay, öğlen saatlerinde Gölcük 19 Mayıs Caddesi 66 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru D. idaresindeki 06 FB 2685 otomobil, otoparktan çıktığı sırada lastiği patladı. Patlama sesine irkilen sürücü korkunca araç kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, cadde üzerinde bulunan çay ocağının önünde oturan müşterilerin arasına dalarak bir kişiyi hafif şekilde yaraladı.
Meydana gelen kazada yaralanan B.T. adlı kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Ölümden dönen doktor: Koronavirüs salgını böyle bitmezTürkiye'nin ilk Kovid vakalarından biriydi Dr. Selçuk Köse. Haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, bir kez 6 dakika boyunca kalbi durdu, virüs beynine sıçradı, mide kanaması geçirdi. Ama o, meslektaşlarının yoğun çabalarıyla 35 gün sonra sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Ölümden dönen ve 4 ay boyunca uzak kaldığı hastalarına nihayet kavuşan Dr. Köse, maskesiz dolaşanlara tepkili: Dr. Köse, “Hastane çevresinde bile maske takmayan vatandaşlarımızı görüyorum. Bunlar beni çok üzüyor çünkü sırf bu yüzden ben neredeyse ölüyordum. Uyulacak kurallar belli ve çok basit. Bu kadar zor olmamalı.” dedi.